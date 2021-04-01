РИАМО - 1 апр. Производственные комплексы и подрядные организации, обслуживающие дорожную сеть Подмосковья, перешли на весенне-летнее содержание, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Для поддержания дорожной сети в надлежащем состоянии в весенне-летний период осуществляются работы по очистке и мойке проезжей части, тротуаров, уборке мусора, мойке дорожных ограждений и знаков, очистке, ремонту и покраске остановочных павильонов, окосу травы и борщевика в полосе отвода, окраске бортового камня и ямочный ремонт», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Он добавил, что на региональных и муниципальных дорогах будут работать более 3,2 тыс. единиц спецтехники и порядка 3,7 тыс. рабочих. В связи с неустойчивым температурным режимом в регионе сейчас дорожные службы работают по погодным условиям.

«Продолжается круглосуточный мониторинг погодной и дорожной ситуации, при необходимости ведется противогололедная обработка проезжей части», – сказал министр.

Протяженность дорожной сети Московской области составляет 40,5 тыс. км, из них 14,2 тыс. км – региональная сеть, 26,3 тыс. км – муниципальная. На территории Подмосковья находится свыше 6 тыс. км тротуаров, около 13 тыс. автопавильонов, более 400 тыс. дорожных знаков, свыше 3 тыс. км пешеходных и дорожных ограждений.

Выполнять работы по содержанию региональной и муниципальной сети в предстоящем сезоне будут свыше 240 дорожных организаций, в том числе 24 производственных комплекса «Мосавтодора».

Выполнение работ по содержанию дорог Подмосковья отслеживается через специализированную систему контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ). Оплата дорожным организациям производится только после подтверждения объемов и качества работ в СКПДИ.