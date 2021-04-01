РИАМО - 1 апр. С 21 по 30 мая в подмосковном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» пройдет XXI международный театральный фестиваль «Мелиховская весна», в рамках мероприятия покажут более 20 спектаклей, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Каждый год на этот крупный театральный форум собираются российские и зарубежные театры, чтобы показать все разнообразие сценических трактовок произведений А.П. Чехова. В 2021 году в фестивальной афише более 20 спектаклей театральных коллективов из пяти стран.

В подмосковном селе Мелихово Чехов жил и создал более 40 своих произведений. Концепция фестиваля, зародившегося в усадьбе в конце XX века, – это спектакли по произведениям писателя или о нем.

Особенность фестиваля состоит в том, что, помимо классических постановок, в его программе можно встретить камерные спектакли, широкомасштабные инсценировки, авангардные версии. Каждый год фестиваль посещает несколько тысяч зрителей, в первую очередь – жителей Московского региона.

Фестиваль заметен и своей широкой географией участников. В этом году приедут театры из Испании, Израиля, Польши, Украины, а также из российских городов: Москвы, Липецка, Вологды, Тюмени, Нижневартовска и ряда городских округов Подмосковья.

«За 20 лет в международном театральном фестивале «Мелиховская весна» участвовало 150 театров из 22 стран. Он стал знаковым событием для театральной России и любимым фестивалем для жителей Подмосковья. В этом году фестиваль откроет премьерный спектакль «Дядя Ваня» Московского Губернского театра под руководством народного артиста России Сергея Безрукова», – отметила министр культуры региона Елена Харламова.

Она добавила, что впервые в фестивале будут участвовать и талантливые подмосковные театральные коллективы из Сергиева Посада, Серпухова, Мытищ.

«Благодарю участников и зрителей фестиваля за преданность и надежду, ведь в прошлом, юбилейном для Чехова году, наш весенний театральный форум впервые не состоялся. Уверена, что на «Мелиховской весне-2021» мы снова испытаем палитру ярких и искренних эмоций, увидим классические и новаторские постановки, которые откроют нам нового Чехова», – уточнила министр.

Фестивальные спектакли в этом году пройдут на трех основных площадках – в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово», в культурном центре «Дружба» (Чехов) и в Серпуховском музыкально-драматическом театре. Торжественное открытие фестиваля состоится 21 мая в рамках всероссийской акции «Ночь музеев» в музее-заповеднике «Мелихово».