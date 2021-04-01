РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 апр. В Домодедове со 2 апреля по пятницам в гипермаркете «Леруа Мерлен» будет работать мобильный пункт вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации Домодедова в соцсети «ВКонтакте».

Пункт будет работать с 17:00 до 20:00. Предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

«Леруа Мерлен» находится по адресу: город Домодедово, улица Заборье, дом №130.

Ранее поликлиники Подмосковья получили еще более 70 тыс. доз препарата «Спутник V» для вакцинации от коронавируса. Прививки от инфекции делают бесплатно.

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