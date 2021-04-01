РИАМО - 1 апр. С начала этого года ветеринарные специалисты провели дезинфекцию свыше 4 млн кв. м. помещений в 3,4 тыс. предприятиях Подмосковья, сообщает пресс-служба сельского хозяйства и продовольствия региона.

«За три месяца текущего года ветеринарные специалисты Подмосковья продезинфицировали более 4 млн квадратных метров помещений в 3378 объектах различного типа», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

По его словам, кроме работ по дезинфекции помещений на предприятиях также осуществляется регулярный ветеринарный осмотр подконтрольной продукции, лабораторный контроль ее качества и оформление ветсертификатов.

Он привел в пример проводимые работы в логистической компании ООО СК «Евразия» в Наро-Фоминском городском округе, где хранятся грузы и осуществляется их доставка железнодорожным транспортом из Дальнего Востока и других регионов РФ и в обратном направлении.

«Предприятие «Евразия» имеет производственную мощность 15 тыс. кв. м. и осуществляет экспорт. С начала текущего года отсюда на экспорт в Китай было отправлено свыше 12 тыс. тонн продукции. Вся она была проверена нашими ветеринарными сотрудниками», — уточнил министр.

Он добавил, что также выполняется комплекс мер обеспечивающих дезинфекцию площадей предприятия и упаковки экспортной продукции, в том числе в целях предупреждения возникновения и распространения случаев Covid-19. Объем проведенных работ по дезинфекции за этот год на складском комплексе составил более 35 тыс. кв. м.

Государственные ветеринарные учреждения региона постоянно оказывают услуги по дезинфекции помещений предприятий. Для проведения дезинфекционных мероприятий можно обратиться на сайты Госветслужбы Московской области: https://vetodincovo.ru, https://vet-mitishi.ru http://vetshelkovo.ru, http://vetlen.ru, https://domodedovovet.ru. Также можно позвонить по телефону единого контакт-центра: +7-495-668-01-25.