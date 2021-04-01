РИАМО - 1 апр. Центральный НИИ точного машиностроения Госкорпорации Ростех в подмосковном Подольске планирует в 2021 году увеличить производство спортивных и охотничьих патронов «Олимп» практически в два раза по сравнению с 2020 годом, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Патроны кольцевого воспламенения серии «Олимп» были разработаны в ЦНИИТОЧМАШ к Олимпийским играм 1980 года. С тех пор советские и российские спортсмены с помощью патронов «Олимп» завоевали свыше 250 золотых медалей на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх, установили более 100 мировых и европейских рекордов.

В 2017 году на предприятии разработали новую модификацию патрона «Олимп» калибра 5,6 мм. В 2019 году эти патроны показали лучшие результаты, чем иностранные аналоги, и объем заказов значительно увеличился.

В числе заказчиков, с которыми заключены договоры на текущий год: торговые сети и магазины, производители оружия, спортивные общества стрелков и биатлонистов, в том числе из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева добавила, что продукция предприятия не только военного назначения, но и гражданского. Она является отличным образцом импортозамещения. По ее мнению, основным активом предприятия являются сотрудники, которые сохраняют опыт и традиции института.

Особенно ценные специалисты могут стать участниками программы «Социальная ипотека» и получить доступное жилье. Прием документов на участие в программе в этом году уже идет, подробности можно узнать на сайте подмосковного Мининвеста.