РИАМО - 1 апр. Подать заявление на внесение изменений в перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, которые находятся на территории Подмосковья, теперь можно на портале госуслуг региона, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Ранее заявителю необходимо было обратиться с письмом в министерство. Услуга теперь оказывается полностью в цифровом виде. Посещать ведомство с печатным комплектом документов больше не нужно», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он добавил, что на текущий момент в онлайн-режиме фермеры и владельцы земельных участков могут подать документы для внесения изменений в характеристики, исключить или включить свои земельные участки в перечень.

Министерство сформировало перечень, в который были включены сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость превышающая средний уровень кадастровой стоимости более чем на 10% по городскому округу, искусственно орошаемые сельскохозяйственные угодья и осушаемые земли со стационарными оросительными и закрытыми осушительными системами.

Кроме формы оказания услуги, сократился и срок ее оказания – с 30 до 18 рабочих дней. Основанием для пересмотра могут быть исключение участков из состава мелиорированных земель, изменения кадастровой стоимости. На текущий момент в перечне находится 10,75 тыс. участков. Их суммарная площадь составляет свыше 400 тыс. га.

Услуга бесплатна и предоставляется в разделе «Бизнес» – «Земля и стройка» – «Имущественные отношения». Чтобы ее получить нужно предоставить документ, удостоверяющий личность заявителя, и ходатайство. Результат придет в течение 18 рабочих дней после подачи заявления в личный кабинет в виде заключения Минсельхозпрода Подмосковья о внесении изменений в перечень. Получить услугу можно по ссылке.