РИАМО - 1 апр. Девятый семинар «Перспектива» прошел в Подмосковье, 120 лидеров студенческих объединений Центрального федерального округа обсудили особенности деятельности студенческих объединений и обменялись опытом, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Пять дней участники занимались с тренерами по своим направлениям образования, потом во время работы с менторами они собирали знания воедино и применяли их к своему студенческому совету. В конце мероприятия главы студсоветов с помощью экспертов составили план работы.

«Мы интегрируем передовые бизнес-инструменты, много работаем с практическими кейсами участников и делаем большую ставку на глубокую проработку каждой проблемы. Большим плюсом является большое количество опыта и практик, которые участники привозят на семинар и, более того, готовы ими делиться! Это является сильным подспорьем в нашей работе», - сказал директор семинара Александр Рогушкин.

Главным организатором мероприятия является Московская областная организация Российского союза молодежи. Поддержку оказывали специалисты РСМ из Подмосковья и Ярославля, а также федерального агентства «Росмолодежь» и Ресурсного молодежного центра.

«Я рад видеть столько людей, которым не безразлично будущее студенческого самоуправления. Я вижу, что участники действительно вовлечены в работу, и уверен, что результат будет отличным», - отметил председатель МОО РСМ Артем Репяхов.