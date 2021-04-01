РИАМО - 1 апр. В столице завершили расследование в отношении Ахяда Шумаева, который устроил дебош в караоке-клубе и ударил сотрудника полиции при задержании, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Шумаев обвиняется в хулиганстве, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия, а также умышленном повреждении имущества, а также в насилии в отношении представителя власти.

«В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – сказала Иванова.

Пьяный Шумаев в декабре 2020 года устроил погром в одном из столичных караоке-клубов на юго-западе города. Он бросался с кулаками на посетителей и персонал, а также крушил мебель. Сотрудники клуба вызвали полицию, но подчинится требованиям прибывших правоохранителей мужчина не захотел и ударил одного из них по голове.