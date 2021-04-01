РИАМО - 1 апр. Столичная прокуратура начала проверку в связи с причинением телесных повреждений десятилетней девочке в поселке Щаповское в новой Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

Гематомы на голове и теле у ребенка обнаружили сотрудники школы.

По словам девочки, телесные повреждения различными предметами ей причинила опекун, с которой она проживала. Также школьница сообщила о применении к ней недопустимых методов воспитания и жестокого обращения.

В ходе проверки прокуроры оценят соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних, а также действия законного представителя ребенка.

По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.