РИАМО - 1 апр. Среди подмосковных родителей в социальных сетях запустили опрос о том, насколько детские поликлиники отвечают их запросам. Опрос пройдет с 1 по 20 апреля, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

Участником опроса может стать любой житель Подмосковья, чей ребенок наблюдается в государственной поликлинике.

«В обращениях, поступающих в мой адрес и при личном общении родители нередко делятся трудностями, с которыми они сталкиваются в детских городских поликлиниках. Где-то не хватает узких специалистов, где-то есть проблемы с диагностикой и получением направлений на обследования в другие учреждения», – сказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

По ее словам, решено посмотреть на то, носят ли проблемы, которые были озвучены родителями, системный характер, или же это частные случаи.

Мишонова отметила, что результаты опроса будут проанализированы вместе с министерством здравоохранения Московской области. Недочеты либо нарушения, которые будут выявлены, устранят.

Опрос запустили по инициативе уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье и при поддержке Минздрава региона. Учавствовать в нем можно по ссылке.