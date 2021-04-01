РИАМО - 1 апр. По делу об убийстве чемпиона мира по тайскому боксу в 2019 году утвердили обвинительное заключение в отношении трех мужчин, документы направлены в Черемушкинский районный суд Москвы, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Подозреваемые в убийстве находятся под стражей.

В сентябре 2019 года одному из обвиняемых поступил заказ на убийство чемпиона мира по тайскому боксу. К приготовлению и исполнению преступления мужчина привлек двух своих знакомых. Соучастники получили в распоряжение автомобиль Infiniti, который находился в розыске. Машину злоумышленники припарковали возле дома убитого.

В течение месяца они следили за жертвой, изучали образ его жизни, распорядок дня и маршруты передвижения.

В середине ноября 2019 года они прибыли к месту жительства своей жертвы на Нахимовском проспекте. Арендованная машина была припаркована одним из соучастников убийства на другой стороне улицы, второй ждал чмпиона мира по тайскому боксу в машине.

Когда мужчина подходил к своей машине, один из преступников выстрелил ему в голову. После этого стрелок пересек улицу и скрылся вместе с соучастником на подготовленной машине.