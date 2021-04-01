РИАМО - 1 апр. Пожарные потушили возгорание площадью 1,5 тыс. кв. метров, которое произошло в Бронницах, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сигнал о пожаре поступил в 14:51, горело нежилое здание в Комсомольском переулке, дом 52. В 15:12 пожарные локализовали возгорание на площади 1,5 тыс. кв. метров.

В 16:46 потушили открытое горение, а в 21:00 последствия пожара полностью ликвидировали.

В тушении данного возгорание участвовали 69 человек и 20 единиц техники. Пострадавших нет.

За прошедшие сутки в Подмосковье случилось 27 возгораний. Их ликвидировали 238 человек и 68 единиц техники.