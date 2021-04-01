РИАМО - 1 апр. Главный государственный налоговый инспектор отдела оперативного контроля ИФНС России №10 Мурат Мурадов арестован по подозрению в получении взятки в размере 948 тыс. рублей, сообщает РИА Новости.

Соответствующее решение принял Хамовнический суд столицы. Мужчина пробудет под стражей до 29 мая.

Мурадову предъявили обвинение в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По данным СМИ, Мурадов требовал от бизнесмена деньги за снижение налоговых претензий к его компании.