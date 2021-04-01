РИАМО - 1 апр. Министр культуры Московской области Елена Харламова и директор департамента культуры министерства обороны РФ Артем Горный подписали соглашение, которое предусматривает расширение связей Подмосковья и Минобороны в сфере популяризации культуры и патриотического воспитания молодежи, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Церемония подписания соглашения состоялась в доме правительства Московской области.

«Взаимодействие между Минобороны и Московской областью имеет давние корни. Интересные проекты уже были реализованы, и сейчас фактически мы зафиксировали нашу дружбу на бумаге. Теперь мы имеем хорошие основания для продолжения уже плановой работы и взаимопомощи, проработки тех направлений сотрудничества, которые ранее не входили в сферу рассмотрения», - сказал Горный.

Он отметил, что в рамках соглашения будут реализовываться проекты, направленные на творческое сотрудничество Московской области с другими регионами России.

Харламова добавила, что в настоящее время уже идет подготовка нескольких масштабных проектов.

«Мы собираемся открыть самый большой кинотеатр в России под открытым небом, который будет функционировать весь теплый период. Мы говорим о том, чтобы сделать большой семейный фестиваль. Это будет не только областной фестиваль - мы планируем открыть площадки во всех регионах», - сказала Харламова.

Подписанное соглашение нацелено на популяризацию военно-патриотических и культурно-исторических ценностей, реализацию совместных творческих проектов, а также развитие самодеятельного и народного творчества.

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