РИАМО - 1 апр. Москве завершили следствие в отношении трех обвиняемых в заказном убийстве известного бизнесмена Шабтая Калмановича в 2009 году, сообщила РИАМО представитель пресс-службы столичного ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении Багаудина Костоева, Али Белхороева и Батыра Тумгоева. В зависимости от роли каждого они обвиняются в убийстве организованной группой по найму, покушении на убийство и незаконном обороте оружия», — сказала Иванова.

Израильский и российский бизнесмен, владелец женского баскетбольного клуба «Спартак» и организатор гастролей российских звезд Шабтай фон Калманович был убит 2 ноября 2009 года на проезжей части Новодевичьего проезда в своем автомобиле Mercedes-Benz S500. Киллеры выпустили в него два десятка пуль из автоматического оружия. Его водитель получил тяжелые ранения, но выжил.

По версии СК, Тумгоев сообщил убийцам предполагаемый маршрут передвижения бизнесмена. За рулем машины был Белхороев, а огонь по Mercedes открыл Костоев. Следователи изъяли 19 гильз калибра 9 мм с места происшествия.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Заказчики убийства предпринимателя до настоящего времени не установлены.