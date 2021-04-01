РИАМО - 1 апр. До конца апреля в России проводится экономическая перепись малого бизнеса, сбор таких сведений проходит в стране один раз в пять лет, сообщает пресс-служба Мосстата.

Участие в экономической переписи является обязательным для всех предпринимателей и организаций, которые включены в реестр субъектов малого и среднего бизнеса по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Целью сбора данных является их обобщение и использование при формировании государственной политики в отношении малого и среднего предпринимательства, в том числе мер поддержки. Полученные в ходе исследования сведения используются только для составления статистики.

Заполнение отчета занимает 10 минут, участвовать в переписи можно несколькими способами, в том числе возможна передача информации через единый портал госуслуг.

В малом бизнесе Московской области заняты около 1 млн человек. Почти каждый житель Подмосковья пользуется товарами и услугами индивидуальных предпринимателей и небольших организаций.

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