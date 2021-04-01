РИАМО - 1 апр. Заместитель главы администрации городского округа Подольск по экономике и финансам Алексей Карпов рассказал, как в муниципалитете наладили процесс закупок и почему показатели в этой области активно растут.

В Подольске доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, а также социально ориентированных НКО на текущий момент составляет более 70%. Такого показателя сегодня достигли далеко не все муниципалитеты региона. Вся работа проводится благодаря учреждению «Центр торгов».

«Закупки, которые осуществляют заказчики, имеющие небольшой объем, мы выводим из разряда единственного поставщика в конкуренцию и объявляем эти закупки для субъектов малого предпринимательства. Финансово емкие закупки тоже производятся с обязательным привлечением субъектов малого предпринимательства», — сказал Карпов в интервью, опубликованном в журнале «КонкуренTEAM».

По его словам, исходя из такой позиции и получились такие значимые результаты.

«Больше 70% закупок у нас – именно среди субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций», — подчеркнул Карпов.

Он добавил, что как только объявляется какая-либо закупка, рассылаются персональные приглашения, в которых указано, какая закупка и в какие сроки размещена.

«Мы приглашаем поучаствовать в этих закупках всех наших потенциальных участников. В 2020 году при проведении 1973 закупок было разослано свыше 136 тыс. таких информационных писем», — отметил Карпов.

Начиная с 2018 года округ плотно работает на площадке «РТС-Тендер». В основном именно там размещаются закупки. Это необходимо для того, чтобы они также посодействовали рассылке информации о закупках потенциальным участникам, которые по кодам ОКПД регистрировались на этой электронной площадке, и чтобы все они тоже получали информацию.

«Совокупность всех этих действий и позволила, как я считаю, прийти к хорошим результатам по количеству участников закупок», — заключил Карпов.