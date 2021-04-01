РИАМО - 1 апр. В городском округе Бронницы построят гостиничный комплекс с элементами семейно-досугового центра, на его территории разместятся зоны отдыха для семей с детьми, ресторан и библиотека, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Московская область – один из наиболее популярных туристических регионов России. Сейчас мы видим растущий потенциал для развития в области и внутреннего туризма. Поэтому рады новым проектам! Благодаря заключенному соглашению, компания ООО «Регион» получит земельный участок площадью 3 тыс. кв. метров в аренду без проведения торгов сроком на пять лет», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что ввод гостиничного комплекса в эксплуатацию запланирован на декабрь следующего года.

Проект гостиницы предусматривает 30 номеров. Соглашение о строительстве комплекса при поддержке Мининвеста Московской области было подписано между правительством Подмосковья и компанией «Регион».

В Подмосковье действуют меры поддержки гостиничного бизнеса. За подробной информацией по данному вопросу можно обратиться в подмосковные центры предоставления услуг «Мой бизнес», а также по горячей линии - 0150.