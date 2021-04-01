РИАМО - 1 апр. Заключение о соответствии получил многоквартирный дом, его по окончанию итоговой проверки выдал Главгосстройнадзор Московской области, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

«Строительство здания велось в графике, с момента начала работ инспекторы провели на объекте семь проверочных мероприятий», – сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Он добавил, что застройщиком выступает СЗ «РК-Газсетьсервис» Коломна».

Согласно проекту, общая площадь 17-этажного жилого дома, внутри которого располагается 128 квартир, составляет свыше 13,5 тыс. кв. м.

Проверка здания инспекторами ведомства была завершена по извещению об окончании строительства новостройки на улице Захарова.

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