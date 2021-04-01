РИАМО - 1 апр. В отношении авиапассажира, угрожавшего терактом в аэропорту Шереметьево, возбудили уголовное дело, также его привлекли к административной ответственности за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«В дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево поступила информация о неадекватном поведении одного из пассажиров самолета, который готовился вылететь в Томск», – говорится в сообщении.

Полицейскими, прибившими на место, было установлено, что нижегородец 1956 года рождения отказался надеть медицинскую маску. Угрозой взрыва он ответил на замечание бортпроводницы.

Мужчина задержан. Службы аэропорта заменили самолет. Задержка вылета составила около 2 часов. Предметов, которые представляют опасность, на борту не обнаружено.

Уголовное дело возбуждено по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».