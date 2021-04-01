РИАМО - 1 апр. На канале имени Москвы спасатели вытащили ребенка и взрослого, которые провалились под лед, ребенка госпитализировали, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Днем в четверг на поисково-спасательную станцию «Левобережная» поступил сигнал о двух людях, которые провалились под лед на канале имени Москвы. К месту ЧП вышла дежурная смена в составе Дениса Сергеева и Дениса Русакова.

«В 1,5 км от станции и около 40 м от берега специалисты МГПСС обнаружили лежащих на льду мужчину с ребенком. Денис Сергеев в гидрокостюме спрыгнул на лед, добрался до пострадавших и подхватил их», — говорится в сообщении.

Спасатель Русаков помог коллеге поднять пострадавших на борт судна на воздушной подушке. Промокших и замерзших мужчину и ребенка доставили на спасательную станцию. Им оказали первую помощь, обогрели и напоили горячим чаем.

По словам пожилого мужчины, он увидел ребенка, который переходил по льду канал и провалился. Не раздумывая, очевидец бросился на помощь, смог добраться до ребенка и вытащить из ледяной полыньи, но возвращаться на берег по хрупкому льду уже не рискнул.

Ребенок после осмотра медиками был госпитализирован, а мужчина ушел домой.