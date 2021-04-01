РИАМО - 1 апр. На столичном вокзале Центральный планируют установить 40 экологичных лавочек, которые были созданы из полиэтиленовых пакетов, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На их изготовление пошло свыше тонны пакетов. Производитель скамеек отмечает, что два таких изделия спасают дерево, а по качеству они лучше классических аналогов.

«Мы стараемся делать Москву чище и комфортнее: сейчас в столице проложены 10 км экошпал, которые спасают жизнь 1,4 тыс. деревьям», — говорится в сообщении.

Замена одного дизельного автобуса на электробус в мегаполисе снижает выбросы СО2 более чем на 60 т.