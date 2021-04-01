РИАМО - 1 апр. Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор-вирусолог Александр Чепурнов заявил, что коронавирус полностью не исчезнет, но вакцина поможет ввести его в разряд «управляемых» заболеваний, передает Nation News.

«С коронавирусом мы вообще не распрощаемся, наверное, уже никогда. <…> Необходимо перевести заболевание в разряд вакциноуправляемых. С учетом вакцинации и того, что многие россияне уже переболели, абсолютно реально резко понизить количество новых случаев», — сказал Чепурнов.

Что касается очередных осенних вспышек заболеваемости, то, считает вирусолог, все будет зависеть от того, как будет проходить вакцинация.

По его словам, чтобы добиться высоких результатов, надо вакцинировать хотя бы по 10 млн человек в месяц.

За последние сутки в РФ зарегистрировано 9169 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в России выявлено 4 554 264 случая Covid-19.

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