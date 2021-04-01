РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 апр. С водителями маршрутных такси в городском округе Люберцы провели дополнительный инструктаж о строгом соблюдении правил перевозки пассажиров, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Николай Покацкий.

Он провел рабочую встречу с руководителями транспортных предприятий ООО «Фабула» и ООО «ТФ Спартак Л». Обсудили вопрос, связанный с предоставлением скидки для школьников и пенсионеров в поселке Малаховка, а также разобрали жалобы, поступающие от жителей городского округа на непредставление пассажирам возможности оплатить проезд с использованием транспортной карты или банковской на маршруте №9.

«Водители, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности, один водитель уволен», - отметил Покацкий.

Он добавил, что, по информации руководства транспортного предприятия, с водителями проведен дополнительный инструктаж о строгом соблюдении правил перевозки пассажиров и обязательной работе с терминалами для безналичной оплаты проезда.