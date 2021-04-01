РИАМО - 1 апр. Выдача ключей дольщикам второй очереди жилого комплекса «Купавино» в Богородском городском округе началась с четверга, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию 31 марта.

Первая секция дома была введена в декабре 2020 года. Всего объект насчитывает более 1,1 тыс. дольщиков. Осталось восстановить права еще около 300 граждан. Это запланировано сделать во втором квартале 2021 года.

Строительство ЖК началось в декабре 2012 года ООО «СтройКапитал». Из-за финансовых трудностей застройщик не выполнил обязательств по передаче квартир в первоначально установленный срок в 2015 году. В отношении него в 2017 году была введена процедура банкротства.

Завершение строительства ЖК «Купавино» стало возможным благодаря привлечению внебюджетных средств ГК «ФСК».