РИАМО - 1 апр. В столице начинают реконструкцию развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля. Реконструкция всех основных развязок на пересечении магистралей с МКАД должна завершится в 2023 году, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«Завершены торгово-закупочные процедуры. В ближайшее время будет заключен контракт с генеральной подрядной организацией, начнутся работы подготовительного периода. Реконструкцию планируем завершить до конца 2023 года», – сказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Победителем конкурса стало АО «Московская инженерно-строительная компания». В рамках работ предстоит построить и реконструировать свыше 12 км дорог, возвести семь, а также реконструировать одно искусственные сооружение и построить три внеуличных пешеходных перехода.

Работами предусматривается строительство левоповоротных эстакад с внутренней стороны МКАД на съезд к Новоегорьевскому шоссе, с внешней стороны МКАД к ТЦ «Садовод», с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД с внешней стороны МКАД на улицу Верхние Поля, а также возведение эстакады съезда с улицы Верхние Поля на внутреннюю сторону МКАД, путепроводов через железнодорожные пути на внутренней стороне и внешней стороне МКАД.

Путепровод на пересечении улицы Верхние Поля с МКАД будет реконструирован.

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