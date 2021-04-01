РИАМО - 1 апр. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что вакцинация от коронавируса является лучшим способом уберечь себя и своих родных от болезни. В четверг он посетил пункт вакцинации в Балашихе, сообщает пресс-служба областного парламента.

Пункт был открыт в конце февраля 2021 года. За время работы в нем привилось 1489 человек. Всего в Балашихе развернуто девять стационарных пунктов вакцинации.

«Важно не допустить третьей волны распространения вируса, а о ней уже с опасением говорят в Минздраве. Ведь это возвращает нас к перегруженным инфекционным отделениям, колоссальной нагрузке на врачей, волонтеров, помимо того – это огромный ущерб для экономики в целом», – сказал Брынцалов.

Он отметил, что врачи достаточно опытны в лечении коронавируса, но нельзя забывать о группе риска. В Московской области 80% госпитализированных с Covid-19 являются жителями старше 60 лет.

«Это наши родители, наши бабушки и дедушки. И вакцинация сегодня – это самый верный способ уберечь себя и своих близких», – отметил Брынцалов.

В Московской области за минувшие сутки было подтверждено 560 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в регионе в пандемию зафиксировали 232 821 случай заболевания. В подмосковных поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации можно сделать прививку от коронавирусной инфекции. Вакцинация проводится бесплатно.

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