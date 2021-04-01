РИАМО - 1 апр. В Московской области объявили конкурс на получение денежного поощрения лучшими сельскими учреждениями культуры и лучшими работниками сельских учреждений культуры, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Конкурс направлен на привлечения общественности к активному участию в культурной жизни Подмосковья, приобщение подрастающего поколения к лучшим образцам отечественного и зарубежного искусства, народной культуры, любительскому творчеству, стимулирования инициативы и творчества.

Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе в срок до 10 апреля участники направляют заявки в органы местного самоуправления муниципальных образований региона.

На втором этапе конкурсная комиссия министерства культуры Подмоковья в течение 15 дней рассматривает поступившие документы, формирует рейтинг лучших учреждений культуры и лучших работников учреждений культуры. На основании рейтинга будут определены победители.

Итоги конкурса планируют подвести в мае текущего года.

Контактные лица по конкурсу: Артем Горбунов, телефон: 8 (498) 602-84-84, доб. 46067), Роман Ломаев, телефон: 8 (498) 602-84-84, доб. 46066.