РИАМО - 1 апр. В столице взят под стражу мужчина, обвиняемый в применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии во время несогласованной акции 23 января в центре Москвы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

По данным следствия, 23 января во время несанкционированного митинга мужчина вблизи Трубной площади распылил в лицо сотруднику ОМОН содержимое из аэрозольного баллона, после чего скрылся.

Мужчину задержали, им оказался уроженец Томска 1984 года рождения. Ему предъявлено обвинение.

Несогласованные акции прошли в российской столице и других крупных городах страны 23 и 31 января. МВД и прокуратура неоднократно призывали людей не принимать в них участие, а также предупреждали об ответственности вплоть до уголовной.