РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 апр. Прокуратура Люберец совместно с администрацией муниципалитета провела учебно-методический семинар по вопросу противодействия коррупции, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

На мероприятии обсудили порядок предоставления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период прошлого года, а также разобрали характерные ошибки при заполнении справок о доходах.

Семинар прошел в рамках исполнения ФЗ «О противодействии коррупции», а также указа президента РФ «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».