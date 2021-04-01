РИАМО - 1 апр. Двух мужчин, подозреваемых в убийстве 16-летнего московского студента, арестовали в Солнечногорске, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 марта. Подозреваемые вместе со студентом и его знакомой пили спиртное в квартире.

Позже на улице между мужчинами и подростком произошла ссора, в ходе которой они несколько раз ударили его ножом. Юноша скончался на месте, а мужчины скрылись.

Подозреваемых удалось оперативно задержать. Суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства преступления устанавливаются, расследование дела продолжается.