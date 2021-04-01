РИАМО - 1 апр. Лидеры Движения общественной поддержки, депутаты Московской областной думы Вячеслав Фомичев и Тарас Ефимов приняли участие в заседании круглого стола вместе с активными жителями микрорайона Север-2 в Реутове, осудили реализацию общественных инициатив горожан, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета Станислава Каторова.

В рамках встречи обсуждались общественные инициативы, выдвинутые жителями, ход их реализации, присоединение желающих к Движению общественной поддержки «Реутов – завтра», старт которому был дан 19 марта.

«Движение общественной поддержки при поддержке партии «Единая Россия» становится действенным инструментом в реализации социальных инициатив, направленных на развитие города и области в целом», - говорится в сообщении.

При личном участии депутатов уже удалось заменить систему освещения на улице Победы, отремонтировать асфальтовое покрытие на улице Ленина, открыть обновленный ковокинг-центр и провести ремонт помещений стадиона «Старт».

Фомичев отметил важность предложенных горожанами инициатив в части развития массового спорта, особенно среди детей и молодежи, строительства новых физкультурно-оздоровительных комплексов, реконструкции существующих учреждений.

«Готов оказывать помощь в улучшении инвестиционного климата городского округа, поддерживать малые и средние предприятия. Вместе по запросам жителей мы реализовали инициативу и открыли коворкинг-центр, выполнили ремонт в помещениях стадиона «Старт», провели комплексное благоустройство дворовой территории и устройство детской игровой площадки на ул. Лесной, 6-8, реализовали другие проекты», - сказал Фомичев.

Ефимов подчеркнул, что все инициативы жителей должны быть включены в программы Московской области и муниципальные программы для последующей их реализации.

Среди неравнодушных жителей Реутова, включившихся в работу Движения общественной поддержки, есть старшие по домам и руководители промышленных предприятий, объединений, члены и сторонники партии «Единая Россия».

Для работы с обращениями граждан создан сайт движения общественной поддержки «Реутов завтра» (http://reutov-tomorrow.ru), на котором уже собрано несколько сотен инициатив от горожан. Новые заявки поступают каждый день. В приоритете реализуются заявки, которые наберут больше всего голосов.