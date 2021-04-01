РИАМО - 1 апр. Столичный прокурор Денис Попов поставил на личный контроль ход и результаты расследования уголовного дела о массовой дорожной аварии, которая произошла на Садовом кольце, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Водитель Audi, 25-летний мужчина, выехал встречку и совершил столкновение с четырьмя автомобилями. В результате ДТП женщина-водитель оказалась в реанимации. Предварительно, синий Audi RS6 принадлежит известному блогеру Эдварду Билу, который и был за рулем машины в момент аварии.

Кроме того, прокуратура проверит все факты, касающиеся нарушений ПДД на автомобиле Audi, а также исполнение требований законодательства о безопасности дорожного движения в отношении водителя и порядка государственного регистрационного учета транспорта.

По результатам данной проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

На счету виновника массового ДТП более 566 штрафов. Только за текущий год за иномаркой числится 245 превышений скорости на 20-40 км/час, 104 — на 40-60 км/час, 48 — на 60-80 км/час и 23 — на 80 км/час.

Ранее заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов отправил прокурору столицы письмо с просьбой взять расследование дела о данной аварии под личный контроль.

Видео с места массового ДТП на Садовом кольце в Москве>>