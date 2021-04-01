РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 апр. Люберецкие госавтоинспекторы рассказали кандидатам в водители о необходимости соблюдения правил дорожного движения, сделав акцент на том, что самыми уязвимыми участниками дорожного движения являются маленькие пассажиры, сообщает пресс-служба администрации Люберец.

При перевозке детей необходимо обязательно использовать детские удерживающие устройства. Особенно стоит уделить внимание при их выборе на возраст, рост и вес ребенка.

В ходе занятия были разъяснены основные ошибки водителей, результатом которых становятся автоаварии. Также будущим водителям рассказали об административном наказании за нарушение перевозки детей.

Автоинспекторы раздали тематические листовки и пожелали автолюбителям быть вежливыми на дороге, помнить о жизни и здоровье других участников дорожного движения и своими действиями показывать пример другим водителям.