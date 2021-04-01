РИАМО - 1 апр. Автоюрист Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора», адвокат Сергей Радько считает, что причиной крупного ДТП на Садовом кольце могли стать технические характеристики авто вкупе с неопытностью водителя.

В четверг в центре столицы столкнулись пять автомобилей, В аварии серьезно пострадала женщина. Предварительно, синий Audi RS6, принадлежащий известному блогеру Эдварду Билу, вылетел на встречку. В настоящий момент МВД проводит проверку по факту аварии.

Спорткар Audi RS6 ценой около 10 млн рублей с двигателем в 600 л/с разгоняется до 100 км/ч за 3,6 секунды. Мощность двигателя авто Била составляла 840 л/с.

Эксперт уверен, что для управления таким мощным транспортом необходимы хорошие навыки и реакция.

«Автомобиль имеет просто сумасшедшую мощность, огромный потенциал для разгона. Для того, чтобы справиться с таким автомобилем, нужно иметь очень большой опыт вождения именно специального автомобиля, а не просто удостоверение категории В и некоторый опыт вождения», — сказал Радько в эфире радио Sputnik.

По его словам, передвижение на спорткаре по городу — дело весьма рискованное. В момент разгона машина может потерять управление, особенно на скользкой дороге, как сейчас. При торможении она может выйти из-под контроля.

Зачастую причиной аварий является именно неопытность тех, кто находится за рулем спортивных машин. Водители просто не знают, что нужно делать на скорости в экстремальной ситуации.

Видео с места массового ДТП на Садовом кольце в Москве>>