РИАМО - 1 апр. Уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, возбуждено после крупного ДТП в центре Москвы, сообщается на сайте столичного ГУ МВД РФ.

В четверг на Садовом кольце произошла крупная авария с участием пяти автомобилей. В результате ДТП женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована.

По данным СМИ, за рулем синего Audi RS6, вылетевшего на встречку и устроившего ДТП, был скандально известный блогер Эдвард Бил. Он был задержан после аварии и доставлен в УВД по ЦАО.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Сейчас решается вопрос об избрании водителю меры пресечения. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.