РИАМО - 1 апр. Автоюрист Дмитрий Славнов считает, что для успешной сдачи экзамена на водительские права по новым правилам нужно упор в обучении делать не только на вождение в городе, но и на площадке, а также отлично знать теорию, пишет «Вечерняя Москва».

В России с 1 апреля действует новый регламент экзамена на право управления автомобилем. Главное изменение — отмена сдачи экзамена на площадке, а при сдаче теории будущий водитель не имеет права даже на одну грубую ошибку.

«Очень рекомендую делать упор не только на практику, но и на теорию. Практику всегда можно подтянуть дополнительными уроками, с учителями накатать. Но теорию нужно знать — это основа всего процесса», — сказал Славнов.

По его словам, упор нужно делать и на занятиях на площадке, так как умение правильно парковаться — важная составляющая безопасного вождения.

Эксперт посоветовал поступать на обучение в автошколу весной, чтобы сдавать экзамены летом.

«Многие разъезжаются в отпуска. Следовательно, дороги свободнее: снижается риск паники, например, при вождении на оживленной улице, риск ДТП», — отметил Славнов.

Кроме того, летом светлеет раньше, а темнеет позже. Сухие дороги и редкие пробки прибавят уверенности сдающему на права.

Новые правила сдачи на права с 1 апреля 2021 года>>