РИАМО - 1 апр. Автоюрист Дмитрий Славнов считает, что для успешной сдачи экзамена на водительские права по новым правилам нужно упор в обучении делать не только на вождение в городе, но и на площадке, а также отлично знать теорию, пишет «Вечерняя Москва».
В России с 1 апреля действует новый регламент экзамена на право управления автомобилем. Главное изменение — отмена сдачи экзамена на площадке, а при сдаче теории будущий водитель не имеет права даже на одну грубую ошибку.
«Очень рекомендую делать упор не только на практику, но и на теорию. Практику всегда можно подтянуть дополнительными уроками, с учителями накатать. Но теорию нужно знать — это основа всего процесса», — сказал Славнов.
По его словам, упор нужно делать и на занятиях на площадке, так как умение правильно парковаться — важная составляющая безопасного вождения.
Эксперт посоветовал поступать на обучение в автошколу весной, чтобы сдавать экзамены летом.
«Многие разъезжаются в отпуска. Следовательно, дороги свободнее: снижается риск паники, например, при вождении на оживленной улице, риск ДТП», — отметил Славнов.
Кроме того, летом светлеет раньше, а темнеет позже. Сухие дороги и редкие пробки прибавят уверенности сдающему на права.
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