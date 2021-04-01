РИАМО - 1 апр. Служебная машина пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попала в аварию в Москве, пострадавших нет, сообщает ТАСС.

«Нет, не пострадал», - сказал Песков, отвечая на вопрос про ДТП.

Он добавил, что на момент аварии его в автомобиле не было.

Пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова отметила, что машина «Автотранспортного комбината», обслуживающего высшие госорганы власти, попала в ДТП в столице 31 марта.

Согласно предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что второй участник не пропустил машину со спецсигналами. Водитель не пострадал, но машина повреждена.