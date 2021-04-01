РИАМО - 1 апр. Популярная певица Светлана Лобода получила положительный результат теста на коронавирус, она отменила ближайший концерт.

«Мне очень и очень жаль, но мы вынуждены перенести наш концерт в «Барвиха Luxury Village» на 16 апреля. Пять дней назад я почувствовала недомогание и простудные симптомы, а сегодня первый тест на Covid-19 показал положительный результат», - написала Лобода в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что принимала все меры защиты от вируса, но все равно где-то заразилась.

Также певица пожелала поклонникам беречь себя и своих близких.

В столице за все время пандемии был выявлен 1 028 891 случай заболевания, умерли 16 707 человек с положительным результатом теста на Covid-19, врачи вылечили 946 370 пациентов.