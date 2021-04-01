РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 апр. В подмосковном Подольске на федеральной автодороге М2 «Крым» инспекторы 8-го батальона дорожно-патрульной службы начали испытания сигнально-осветительного комплекса для улучшения видимости на трассе во время ДТП, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Данный комплекс разработали специалисты компании по дорожному снабжению и отдали в работу сотрудникам ДПС.

Сигнально-осветительный комплекс предназначен для интенсивного информирования водителей о возникновении на дороге нештатной ситуации. Он состоит из семи стоек-треног, оборудованных лампами увеличенной мощности со светодиодами красного и синего цвета. Режим работы светодиодных ламп импульсно-проблесковый, питание идет от встроенных аккумуляторов, которые позволят работать комплексу на протяжении 4 часов.

Инспекторы 8-го батальона дорожно-патрульной службы уверены, что комплекс обеспечит хорошую видимость места ДТП или иной нештатной ситуации на дороге. Это позволит проинформировать участников дорожного движения о необходимости снижения скорости на участке трассы и обеспечить тем самым безопасность людей, находящихся на местах происшествия.

Также специалисты компании по дорожному снабжению выразили готовность принять во внимание все предложения и замечания подмосковных автоинспекторов, которые появятся во время опытной эксплуатации сигнально-осветительного комплекса.