РИАМО - 1 апр. Память погибших в годы Второй мировой войны цыган почтят в Москве 8 апреля, в этот день отметят Международный день цыган. Об этом сообщает пресс-служба департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы.

В этом году исполняется 50 лет со дня учреждения этого дня, который отмечается во всем мире. Международный день цыган был учрежден на I Всемирном Конгрессе цыганских организаций в Лондоне в 1971 году. Цыгане во всем мире отмечают эту дату как день памяти более 500 тыс. цыган, убитых в нацистских концлагерях.

Цыганская национально-культурная автономия ЮВАО Москвы, Московское цыганское общество «Романо кхэр» и Федеральная национально-культурная автономия российских цыган ежегодно отмечают данный день в течение 15 лет.

В 13:00 состоится панихида в память о погибших в годы Второй мировой войны в церкви Василия Исповедника.

Показ документального фильма о поездке в деревню Александровка Смоленской области на мемориал цыганам-жертвам массового истребления немецкими захватчиками в период ВОВ состоится в 16:00 в клубе «Мастерская на Кулишках». Также в этом клубе в 17:30 состоится концерт московских артистов.