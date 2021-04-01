РИАМО - 1 апр. Одиннадцать подмосковных медицинских учреждений планируют капитально отремонтировать в 2021-2023 годах, чтобы выбрать исполнителей работ проведут электронные аукционы, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликовано 11 закупок на выполнение работ по капитальному ремонту зданий больниц», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В список вошли следующие учреждения: Каширская центральная районная больница, Воскресенская первая районная больница (детский соматический корпус), Рошальская городская больница, Королевская городская больница (поликлиника филиала «Первомайский»), Дмитровская областная больница (детское соматическое отделение), Химкинская областная больница.

Также ремонт проведут в Раменской ЦРБ (Рылеевская амбулатория), Давыдовской районной больнице, Орехово-Зуевской центральной городской больнице, Королевской городской больнице (филиал «Юбилейный», поликлиника смешанного приема), Московском областном противотуберкулезном диспансере.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, всего быстро и качественно в регионе планируют отремонтировать 158 медучреждений. Работы на 81 из них планируют завершить к 1 сентября этого года.

Ремонт пройдет в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья» и будет финансироваться из регионального бюджета. Программа направлена на улучшение состояния здоровья населения, доступности и качества оказания медуслуг.