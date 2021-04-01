РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 апр. Люберецкое окружное управление социальной защиты населения информирует жителей округа о праве на получение бесплатной путевки в детские оздоровительные лагеря, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Право на получение бесплатной путевки в оздоровительные лагеря имеют дети в возрасте от 7 до 15 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, из семей со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума (на данный момент – 13 580 рублей на человека).

Для получения бесплатной путевки родителями представляются следующие документы: заявление на предоставление путевки; паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя в соответствии с законодательством РФ; свидетельство о рождении ребенка; документ, подтверждающий место жительства ребенка в Московской области.

Помимо этого, необходимы документы, подтверждающие право на предоставление ребенку мер социальной поддержки по обеспечению отдыха и оздоровления (документы, подтверждающие сведения о доходах семьи за три месяца, предшествующие месяцу обращения за получением путевки, свидетельство о смерти одного из родителей, ходатайство из школы или иной организации, являющейся субъектом системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних).

Заявление о предоставлении бесплатной путевки можно подать через портал государственных и муниципальных услуг Московской области, услуга называется «Организация отдыха и оздоровления отдельных категорий детей».

В настоящее время в Люберецкое ОУСЗН подано уже 51 заявление на предоставление путевок в детские оздоровительные лагеря.