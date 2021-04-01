РИАМО - 1 апр. Представители российских и московских кофейных франшиз считают, что пандемия серьезно подкосила малый бизнес и в будущем цены в кофейнях города будут расти, пишет «Вечерняя Москва».

До сих пор не все кофейни вернулись в состояние, которое было до пандемии — выручка у многих упала в разы. Снижение составило порядка 30% по всему ассортименту, заявили в сети кофеен Cosmic Latte. При этом стоимость продукции уже поднялась на 5-10%.

В московской кофейне Brrrew! цены на кофе и десерты не менялись, но ассортимент пришлось пересмотреть. На витринах остались только хиты продаж. При этом к ним добавились недорогие маржинальные позиции не дороже 150 рублей. Менеджмент данного заведения полагает, что цены на продукцию придется поднять ближе к сентябрю.

В сети Cofix руководству пришлось выводить из ассортимента самые невыгодные позиции, добавлять новые вкусы, а также менять поставщиков. В январе 2021 года число клиентов в основных точках сети снизилось на 40%, однако покупатели при этом стали тратить больше.

В сети московских кофеен Flip сообщили, что кризис фактически миновал их заведения, кофе и прочие напитки не подорожали. Однако примерно на 30% поднялась стоимость десертов в банках.

В отрасли считают, что главный враг кофеен — не пандемия, а стремительный рост цен на продукты. Дорожает все — кофе, чай, десерты и выпечка. При этом повышение цен в России и мире в целом связано с желанием рынка выжить на фоне кризисной ситуации.

Рост цен на продукты: что подорожает в России в 2021 году>>