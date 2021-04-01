РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 апр. В подмосковном Подольске 4 апреля медики и физкультурники проведут акцию ко Всемирному дню здоровья, в ходе которой всем желающим предложат пройти 10 тыс шагов в Детском парке культуры и отдыха, сообщается в группе «ГБУЗ-МО КГБ» в соцсети «ВКонтакте».

Ко Всемирному дню здоровья в ходе реализации проекта «Активное долголетие» ГБУЗ МО «Климовская городская больница №2» и группа «Радость движения» приглашает жителей округа пройти 10 тыс шагов к здоровью. В микрорайоне Климовск в Детском парке культуры и отдыха на улице Заводской, 6А в 10:00 пройдет акция здоровья под руководством тренера-преподавателя по адаптивной физкультуре и скандинавской ходьбе МБУ ФСК «Заречье» Владимира Васильева.

Также медики Климовской горбольницы №2 проведут измерение артериального давления, пульса, температуры, сатурации, уровня глюкозы. В кабинете вакцинации детского поликлинического отделения на улице Заводской, 6А в этот день желающие смогут вакцинироваться от коронавируса препаратом «Спутник V», для чего с собой нужно взять паспорт, полис и СНИЛС.

7 апреля в 14:00 на территории Климовской горбольницы №2 на проспекте 50 лет Октября, 21, проведут акцию «Реальный ЗОЖ» под руководством Васильева. Медики больницы измерят артериальное давление, пульс, температуру, сатурацию, уровень глюкозы. В рамках мероприятия желающие также смогут привиться.