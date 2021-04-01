РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 апр. В подмосковном Подольске в текущем году отремонтируют 51,54 км автодорог, на эти цели выделили более 140 млн рублей, сообщается на сайте администрации округа.

Вопрос о ремонте автомобильных дорог в Подольске рассмотрели на оперативном совещании в администрации 31 марта. С докладом выступил замглавы администрации по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк. Общая протяженность улично-дорожной сети в муниципалитете составляет порядка 790 км, из которых 47 км федеральных автодорог, 186 км – региональных, 557 км – муниципальных.

В текущем году округу из средств бюджета Московской области на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения выделили более 140 млн рублей, что на 47,8 млн рублей больше, чем в 2020 году. Всего в весенне-летний период в Подольске планируют отремонтировать 68 автодорог общей протяженностью 51,54 км (6,5% от общей протяженности), из которых 14 дорог регионального значения. На областных дорогах отремонтируют 30,252 км асфальтового полотна.

Отремонтируют участки региональных автодорог на улице Орджоникидзе от Южного обхода Подольска до улицы Комсомольской, выезд и съезд с путепровода по улице Комсомольской на улицу Железнодорожную с ремонтом кольцевой развязки, участок дороги Старосимферопольского шоссе от перекрестка А-107 (Малое московское кольцо) до улицы Строителей в микрорайоне Львовский.

Также сделают ремонт двух участков автомобильной дороги от проспекта Юных Ленинцев до развязки М-2 «Крым», на улице Беляевской от Красногвардейского бульвара до моста через реку Пахру, на участке Варшавского шоссе от моста через реку Мочу до улицы Фетищевской (А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль»).

На улице Кирова от улицы Фетищевской до площади Ленина планируют ремонт всей автомобильной дороги от моста через реку Мочу до площади Ленина. На Красногвардейском бульваре отремонтируют дорогу от Октябрьского проспекта до улицы 43-й Армии.

Также в планах по ремонту участок Симферопольского шоссе от улицы Орджоникидзе до гипермаркета «Леруа Мерлен», Южный обход Подольска от улицы Кирова до гипермаркета «Леруа Мерлен», развязка участков дорог в районе Елисаветинского рынка и гипермаркета «Глобус»: Южный обход Подольска – улица Объездная, левый и правый подъезд. В итоге после ремонта трех участков автодорог полностью отремонтируют асфальтобетонное покрытие Южного обхода Подольска от улицы Кирова до улицы Орджоникидзе.