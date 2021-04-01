РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 апр. Подрядные организации, проводящие работы на Октябрьском проспекте Люберец, обеспечат чистоту и порядок на стройплощадке, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Николай Покацкий.

Он провел совещание с представителями заказчика ГКУ Московской области «Дирекция дорожного строительства», генерального подрядчика АО «Стройтрангаз», ресурсоснабжающих организаций по теме проводимых работ по переустройству инженерных коммуникаций в рамках реконструкции Октябрьского проспекта. Также обсудили вопросы по содержанию строительной площадки.