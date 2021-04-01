РИАМО - 1 апр. Фонтанный комплекс с высотой струй более 22 метров заработал на площади у торгово-развлекательного комплекса «Европейский» на Киевской площади Москвы, сообщает пресс-служба ТРЦ.

Фонтаны будут украшать главный вход центра в весенний и летний сезоны. Раз в час горожане смогут наблюдать яркое светомузыкальное шоу — оно пользуется необычайной популярностью у зрителей.

Фонтанный комплекс с уникальными техническими характеристиками запрограммирован на разные светомузыкальные композиции. Каждая из них представляет собой отдельное шоу.

Все мелодии синхронизированы с подсветкой и разными режимами подачи воды. Во время представлений будут звучать современные композиции отечественных и зарубежных исполнителей. Особенно эффектно подсвеченный бассейн с изящными струями воды смотрится вечером.

Ранее московские коммунальщики приступили к финальным работам по подготовке столичных фонтанов к открытию сезона.