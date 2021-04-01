В четверг, 1 апреля, на Садовом кольце в Москве произошла крупная авария с участием пяти автомобилей. В результате ДТП одна из водителей получила серьезные травмы. По некоторым данным, за рулем автомобиля, вылетевшего на встречку и устроившего ДТП, был известный блогер и пранкер Эдвард Бил. Подробнее о громком происшествии – в материале РИАМО.

Массовое ДТП с пятью машинами

В четверг днем на Садовом кольце в районе Новинского бульвара, напротив отеля Lotte, столкнулись сразу пять машин. По информации столичной Госавтоинспекции, авария произошла в районе дома 13/21, при выезде из тоннеля к Смоленской площади, на внешней стороне Садового кольца.

На место ДТП выехали экстренные службы – ДПС и скорая помощь. Медики оказали помощь пострадавшим. Одна из участниц ДТП получила серьезные травмы.

Департамент транспорта Москвы опубликовал в своем Телеграм-канале видео с камер наблюдения, на котором видна куча искореженных машин посреди проезжей части. У одного из автомобилей оторвало крышу.

Как передает РЕН ТВ, ссылаясь на очевидцев, пострадавших пришлось вызволять из салонов, так как они не могли самостоятельно оттуда выбраться.

Из-за крупного ДТП на Садовом кольце образовалась пробка длиной 7 километров, также было нарушено движение автобусов, которое на данный момент восстановили. Примерно к 15 часам проезжую часть освободили от поврежденных машин.

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Выезд на встречку и пострадавшая из Госдумы

Точные причины аварии устанавливаются. По предварительным данным, столкновение произошло из-за выезда одного из автомобилей на встречную полосу.

Как передает «Москва 24» со слов очевидца этого ДТП, синяя машина вылетела на встречку на скорости под 100 километров в час и врезалась в автомобиль Volkswagen Polo.

Телеграм-канал Дептранса сообщил, что в ДТП на Садовом кольце серьезно пострадала водитель автомобиля Volkswagen, ее доставили в реанимацию.

По данным РЕН ТВ, пострадавшей оказалась консультант Госдумы Мария Артемова – она была за рулем автомобиля, в который врезался Audi.

Авария ради пранка?

По данным СМИ, за рулем автомобиля, выехавшего на встречку, мог находиться скандальный московский блогер и пранкер Эдвард Бил.

Камера видеонаблюдения засняла рядом с местом аварии мужчину, похожего на него. Однако Бил заявил журналистам, что отдал машину другу и «не знает, что произошло». По данным других СМИ, это был комментарий его приятеля Макса Кинга – издания расходятся в оценках, так как блогеры похожи внешне. Как сообщает РЕН ТВ, автомобиль Макса Кинга также участвовал в аварии.

Пользователи Сети предположили, что ДТП произошло во время попытки блогеров снять очередной пранк. В свою очередь, блогер Артем Тарасов считает, что вряд ли Бил устроил аварию, снимая контент для блога. При этом, по словам Тарасова, Бил часто попадал в серьезные аварии, но «не на камеру».

«Не скажу, что он много гоняет. (...) Честно, я уже запутался в этих авариях. И вообще, если бы это был пранк, даже жесткий, то там были бы актеры, постановы. Люди не страдают», – сказал Тарасов в беседе с РЕН ТВ.

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Злостный нарушитель

По данным пресс-службы столичного департамента транспорта, предполагаемый виновник ДТП ездил по подложным номерам и за последние три месяца сотни раз нарушал скоростной режим, однако не был лишен прав.

«Штрафы на автомобиль не были выписаны, так как в январе машина была снята с учета и ездила по подложным номерам. Мы считаем, что это было сделано сознательно», – объяснили в ведомстве.

Департамент намерен обратиться в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело в отношении водителя-нарушителя. В ведомство передадут все имеющиеся документы и видеоматериалы.

По информации управления ГИБДД ГУ МВД по Москве, предполагаемый виновник ДТП даже не является собственником авто. Регистрация на машину была снята предыдущим владельцем в январе 2021 года.

Ведомство проводит проверку по факту ДТП на Садовом кольце. Полиция даст объективную оценку действиям предполагаемого виновника аварии и примет решение согласно закону, говорится в сообщении на сайте столичного ГУ МВД.