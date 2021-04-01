РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 апр. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов посетил Дом культуры «Северный» в Балашихе и оценил результаты капитального ремонта, который завершился в учреждении в конце 2020 года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Модернизацию здания провели в рамках губернаторской программы восстановления инфраструктуры бывших военных городков. Подрядная организация приступила к работам в середине 2019 года.

«Многое изменилось после капитального ремонта. При реализации проекта мы учли все пожелания работников культуры, которые отвечают за работу данного учреждения. Это касается и работ, которые требовалось провести в помещениях, и их наполнения оборудованием. Сегодня залы и классы, где занимаются дети, доведены до совершенства», - сказал Брынцалов.

За 1,5 года в учреждении заменили все инженерные коммуникации и кровлю, привели в порядок фасад здания. Классы для репетиций и зрительный зал на 272 места отремонтировали и оснастили современным оборудованием.

Дом культуры «Северный» - это бывший Дом офицеров, который был открыт в одноименном военном городке в 1958 году. После его включения в состав Балашихи учреждение перепрофилировали в досуговый центр, который в 2016 году вошел в состав КДЦ «Заря» в качестве структурного подразделения.